Трактор откопал. Грунт с сюрпризом наводит ужас на жителей Владивостока

Необычную находку обнаружили во время запланированных работ Фото: принтскрин видео.

Жители Первомайского района столицы Приморья бьют тревогу в социальных сетях, делясь фото и видео опасной находки. Дело в том, что рядом с жилыми домами лежат боевые снаряды, правда без боеголовок.

Напомним, боеприпасы привезли на улицу Босфора в начале апреля, вместе с грунтом. Территорию оперативно оцепили и вывезли опасную находку, однако накануне история повторилась.

– Помогите, пожалуйста, разобраться и приостановить данный процесс, который является очень опасным для жизни человека. В прошлый четверг приехали все службы загрузили снаряды. Вчера также были обнаружены уже напротив дома Босфора, 57. Там у нас дети гуляют. Так никто не принял никаких мер по обеспечению безопасности жильцов нашего района, – обращаются с помощью соцсетей горожане, с просьбой вмешаться администрацию Владивостока.

Очередную партию боеприпасов обнаружили в привезенном грунте. Фото: Instagram/dpscontrol_125rus

Как оказалось, подобные случаи происходят не только в городе, но и за его пределами.

– Мы на своем земельном участке обнаружили авиационные бомбы, и артиллерийские снаряды всех калибров, так же минометные снаряды и зенитные патроны. Часть боевая, а часть учебные. В Михайловке. И месяц добивались по всем инстанциям. Звонили даже в Москву. И только через месяц, скрепя зубами и с ненавистью, кое-как их извлекли и увезли. А вы тут о трех болванках кому-то глаз пытаетесь открыть, – рассказал в соцсети еще один житель края.

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