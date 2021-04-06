«Подставляет жестко, расскажите знакомым». Ушлый Игорь грамотно разводит жителей Владивостока

Незнакомец диктует доверчивым горожанам номер девушки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежедневно мошенники придумывают сотни новых способов, чтобы обогатиться с помощью доверчивых граждан. И Проморье, к сожалению, не исключение. Редакция «КП-Владивосток» недавно предостерегла местных жителей от обмана с помощью сервиса перевозок, а также с несуществующей доставкой товаров, как подоспела новая история. В этот раз проживающих во Владивостоке разводит «установщик счетчиков», при этом мужчина еще и подставляет другого человека.

О неприятной ситуации, сложившейся накануне, в сети рассказала местная жительница.

– Все, кто сейчас прочитает это объявление, прошу рассказать своим знакомым, родителям, родственникам пенсионерам, так как непосредственно их обманывают и обворовывают. За неделю, на мой номер сотового было 3 звонка, в разные дни, спрашивали Игоря, специалиста по установке счетчиков. В первый звонок, я сказала что ошиблись и положила трубку. Женщина настойчиво звонила еще, и поговорив, выяснилось, что к ней домой пришел парень, показал какой-то документ и сказал, что идет установка/замена счетчиков, денег просил за это около 4 тысяч рублей. Женщина отдала половину и парень дал номер телефона (мой, а я девушка, ни к Игорю, ни к счетчикам отношения не имею). Я женщине, конечно, сказала, что, скорее всего, это мошенничество было, – поделилась в интернете обеспокоенная горожанка.

Однако, как оказалось, на этом история не закончилась. Ушлый Игорь продолжал собирать деньги с доверчивых жителей Владивостока, раздавая всем чужой номер телефона.

– Вторая женщина позвонила, история та же. Но в этом случае, она денег не дала ему сразу, хотя уже была готова, но в последний момент решила посоветоваться с сыном. Третья женщина позвонила и по тому же сценарию все случилось и с ней, она ему отдала 3700 за счетчики. Вот она сказала, что обратится в полицию, внешность запомнила хорошо, будет составлять фоторобот. Одна была с улицы Сафонова, а остальные были с других улиц. Предупредите своих родных, пожалуйста, – обратилась к местным жителям девушка, которую подставляют.

Стоит отметить, что истории с установкой счетчиков, и появлением специалистов, требующих их срочной замены, опломбировки, проверки и так далее – происходят в Приморье с печальным постоянством. Напомним, собственники квартир должны решать подобные вопросы с помощью официальных служб, таких как ТСЖ, УК и ФБУ «Приморский ЦСМ». Иначе есть большая вероятность нарваться на мошенников.

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