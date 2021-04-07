История с гранатой для страйкбола, отправившей школьника из Приморья в больницу, получила продолжение

Страйкбол - военная игра с применением специально разработанной мягкой пневматики Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Полиция Артема начала проверку по факту взрыва шашки для страйкбола в руках подростка.

Об инциденте, произошедшем в начале марта, «КП-Владивосток» писала ранее. Теперь появилась официальная информация от пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

В сообщении говорится, что заявление в правоохранительные органы поступило из медицинского учреждения, куда с серьезными травмами поступил 16-летний подросток. У него диагностировали минно-взрывную рану кистей, контузию нервных стволов, травматический шок.

По данным полиции, молодой человек и его приятель пришли к водоему, расположенному в лесной местности в районе улицы Куйбышева, чтобы снять тематический клип о страйкболе. До этого парень приобрел во Владивостоке в специализированном магазине дымовую шашку для игры в страйкбол. По словам пострадавшего, когда он достал шашку из рюкзака, то услышал звук, напоминающий свист. Подросток хотел выбросить опасный предмет, но не успел — произошел взрыв.

Полицейские установили торговую точку во Владивостоке, где несовершеннолетнему был незаконно продан товар, свободная реализация которого ограничена. По этому факту материалы расследования выделены в отдельное производство и сотрудники МВД во Владивостоке после проведения доследственной проверки примут процессуальное решение. Вероятнее всего, владельца и продавца магазина привлекут к установленной законом ответственности.

С самим пострадавшим подростком и его родителями проведена профилактическая беседа.

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