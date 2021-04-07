Комиссия Рослесхоза рекомендовала ввести в Приморье особый противопожарный режим

с 1 по 5 апреля на территории ДФО ликвидировано 63 лесных пожара на площади 4143 гектара Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) поручила обеспечить лесному ведомству региона оперативный мониторинг лесопожарной обстановки в Приморском крае.

На заседании комиссии, 6 апреля, отмечено, что по данным ИСДМ-Рослесхоз на территории Приморья в течение недели регистрируется рост термоточек, которые идентифицируются региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства как «действующие на землях иных категорий или землях сельхозназначения», и находятся в непосредственной близости к землям лесного фонда.

Надо отметить, что такая же ситуация создалась в Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

Комиссия поручила региональным лесным ведомствам этих регионов усилить межведомственное взаимодействие и работу с органами муниципальной власти.

Министерству лесного и охотничьего хозяйства Приморского края в соответствии с динамикой развития лесопожарной обстановки в регионе и предварительными прогнозами рекомендовано введение особого противопожарного режима.

Департаменту по Дальневосточному федеральному округу поручено обеспечить контроль за лесопожарной обстановкой на территории регионов и своевременностью принимаемых в регионах мер для охраны лесов от пожаров.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства с 1 по 5 апреля на территории ДФО ликвидировано 63 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4143 гектара.

Как отмечает пресс-служба Рослесхоза, основной причиной возникновения лесных пожаров являются несанкционированные выжигания сухой растительности, в результате которых огонь переходит на лесные территории, а также нарушение местным населением правил пожарной безопасности в лесу.

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