Посткарантинный МедиаСаммит. Главный форум журналистов Дальнего Востока в 2021 году возвращается в очном формате

Открытие МедиаСаммита на Русском острове. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный МедиаСаммит в 2021 году вновь пройдет в традиционном формате: площадкой для мероприятия станет кампус Дальневосточного федерального университета. На первом заседании оргкомитета были обозначены даты мероприятия — 10 и 11 июня — и основные тематические блоки, а также озвучены предложения постоянных участников МедиаСаммита.

Напомним, в 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации мероприятие полностью перешло в онлайн-формат. До этого несколько лет журналисты со всего Дальнего Востока встречались на Русском острове лично, туда же приезжали и VIP-гости с «запада» - от мэтров журналистики, таких как Алексей Венедиктов или Дмитрий Губерниев, до депутатов Госдумы и таких медийных звезд, как Мария Захарова.

Да и вообще МедиаСаммит каждый год превращался в большой праздник для всех работников медиа-сферы региона, где помимо жарких дискуссий на профессиональные темы и мастер-классов от приглашенных звезд проходили соревнования среди любителей интеллектуальных игр или даже почти профессиональные футбольные матчи между командами журналистов и чиновников краевой администрации.

Новому форуму быть - это решалось на самом высоком уровне. Фото: Мария Бородина

Впрочем, отец-основатель МедиаСаммитов Виктор Суханов, председатель Приморского отделения Союза журналистов России, считает, что прошлогодний опыт в режиме онлайн тоже был удачным. Секции МедиаСаммита транслировались на весь Дальний Восток, что позволило увеличить охват участников до 50 тысяч человек. Для сравнения: Союз журналистов России регулярно проводит мероприятия в западной части страны, и их посещают 2,5-3 тысячи человек.

В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате, но с подключениями спикеров в онлайне и трансляцией на ресурсах медиахолдинга PrimaMedia.

— Программа мероприятия уже сформирована, но мы, разумеется, открыты к пожеланиям и предложениям. Одной из ведущих тем станет суверенный интернет: порассуждаем о границе между цензурой и свободой слова. Обсудим постковидную реальность в медиасреде. Как и всегда, отдельные блоки запланированы для печатных СМИ, ТВ и радио, интернет-СМИ. Сильным будет блок для SMM. Уделим внимание относительно молодым медиапродуктам: Telegram-каналам, Tik-Tok и другим, — отметил Виктор Суханов.

Найдет отражение в программе МедиаСаммита тема Единого дня голосования и 60-летия журналистского образования на Дальнем Востоке.