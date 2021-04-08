Полыхало на весь город. Пожар в центре Артема напугал приморцев

Едкий дым распространился по округе. Фото: Instagram/artem.news.plus

Тревожные новости еженедельно приходят из Артема. В городе с печальным постоянством случаются пожары. Вот и в этот раз, увидев черные густые клубы дыма, местные жители заподозрили, что горит очередной магазин или авто. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Жители испугались, увидев подобное. Фото: Instagram/artem.news.plus

ЧП произошло вечером 7 апреля. Тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 17:56. Спустя 9 минут на улицу Фрунзе прибыли пожарные расчеты. К моменту приезда специалистов пламя распространилось на 80 квадратных метров. Горели автопокрышки и мусор на открытой территории. Едкий дым распространился по всей округе, черные клубы оказались видны даже в других районах города, не на шутку перепугав местных жителей.

Для борьбы с огнем пришлось задействовать 15 пожарных и спецмашины. Очаг возгорания удалось локализовать в 18:22 после чего специалисты продолжили тушение. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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