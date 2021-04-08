В Приморье полиция накрыла еще одно подпольное казино

Во время спецоперации правоохранители обнаружили в зале 12 человек. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае полиция пресекла деятельность организаторов нелегальных покерных турниров.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Артему получили информацию, что в доме на улице Ключевой работает нелегальный карточный клуб.

Сотрудники полиции и следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели проверку по указанному адресу. Было установлено, что трое приморцев арендовали нежилое помещение и оборудовали для проведения азартных игр. В подпольное казино можно было войти только определенному кругу клиентов и лишь по предварительной договоренности в мессенджерах.

Во время спецоперации правоохранители обнаружили в зале 12 человек: игроков и сотрудников нелегального заведения. Во время обысков изъяты фишки, наборы для покера, игральные карты, столы для игры в покер, бухгалтерские записи.

По подозрению в причастности к организации и проведению азартных игр задержаны трое местных жителей 1964, 1981 и 1983 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Часть фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, часть — под домашним арестом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенную группой лиц по предварительному сговору или сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, предусмотрена ответственность от штрафа до миллиона рублей до лишения свободы сроком до четырех лет со штрафом.

Расследование уголовного дела продолжается.

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