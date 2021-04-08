Хозяйка погибла, соседку выносили на руках. В многоквартирном доме в Приморье вспыхнул пожар

Пожар случился в пятиэтажке Фото: Иван МАКЕЕВ

В Октябрьском районе Приморья случился пожар, который унес жизнь молодой женщины. Трагедия разыгралась на глазах у многочисленных очевидцев. Пожарные вынесли из соседней квартиры маломобильную женщину. К сожалению, саму хозяйку сгоревшего жилища спасти не удалось.

ЧП произошло в полдень 7 апреля в селе Чернятино на улице Зеленая. К моменту приезда пожарных полыхала квартира на 4 этаже. На ликвидацию пожара понадобилось чуть больше получаса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, огонь распространился на 30 квадратных метров.

Подробности возгорания предстоит выяснить экспертам. Соседи не исключают того, что ЧП произошло из-за курения в квартире. В тушении приняли участие 5 человек личного состава и 2 спецмащины.

Напомним, накануне страшный пожар также произошел в Надеждинском районе Приморья. Трагедия стала причиной гибели двух пожилых супругов.

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