Во Владивостоке осудили мужчину, оскорблявшего водителя автобуса - гражданина Кыргызстана

Конфликт между водителем иномарки и шофером автобуса произошел в ноябре 2019 года. Фото: скришот видео соцсетей

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, признав его виновным в публичном совершении действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам национальности, языка, происхождения.

Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года в районе Океанского проспекта в краевом центре. Водитель легкового автомобиля блокировал движение маршрутного автобуса, которым управлял гражданин Кыргызской Республики. Как считал мужчина, сидевший за рулем красного Suzuki Swift, шофер автобуса нарушил правила дорожного движения.

Высказывание претензий относительно манеры управления транспортом превратилось в конфликт и водитель легковушки даже ударил оппонента по голове. Завязалась борьба, в адрес шофера автобуса и других граждан Средней Азии неоднократно звучали оскорбительные выражения, в том числе и в нецензурной форме. Через некоторое время агрессивный гражданин сел в свой автомобиль и, казалось, уехал.

Но вскоре иномарка вновь оказалась на пути у автобуса. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, мужчина «действуя публично, в присутствии пассажиров и находящихся на остановке общественного транспорта граждан, продолжил высказывать оскорбительные выражения относительно национальности водителя маршрутки, языка и его происхождения. При этом он нанес потерпевшему множество ударов кулаками».

Судили гражданина 1994 года рождения по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ. Суд назначил наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что это преступление было выявлено прокуратурой края в ходе мониторинга социальной сети «Инстаграм». Была обнаружена видеозапись, на которой зафиксирован межнациональный конфликт, вызвавший общественный резонанс.

Также сообщается, что факт конфликта был оставлен без внимания правоохранительными органами края, в связи с чем прокуратура провела проверку и ее результаты передала в следственный орган. По итогам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело.

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