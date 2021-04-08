Первенство ДФО по боксу стартовало в Находке при поддержке АО «Восточный Порт»

На соревнования заявились более 100 сильнейших спортсменов из регионов Дальнего Востока и Забайкалья. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Во Врангеле стартовало Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. На соревнования, проводимые Федерацией бокса Находкинского городского округа, заявились более 100 сильнейших спортсменов из регионов Дальнего Востока и Забайкалья, которые в течение нескольких дней будут биться за победу на ринге. Генеральным партнёром Первенства ДФО среди юниоров выступил Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», для которого стала доброй традицией поддержка спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых в Находке и Врангеле. Стоит отметить, что в последний раз соревнования подобного ранга проводились в Находке более 13-ти лет назад – в марте 2008 года город принимал межрегиональное первенство среди женщин.

На соревнования заявились более 100 сильнейших спортсменов из регионов Дальнего Востока и Забайкалья. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

– Первенство Дальнего Востока – действительно знаковое событие для спортивной жизни Находки. Поэтому вместе с городской федерацией бокса мы постарались, чтобы данное мероприятие стало ярким и запоминающимся для всех наших земляков, поклонников этого прекрасного и мужественного вида спорта. И уже отрадно то, что победители сегодняшних соревнований будут представлять наш федеральный округ на Первенстве России, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак на торжественном открытии Первенства ДФО среди юниоров. – Хочу пожелать всем участникам соревнований красивых зрелищных поединков и пусть победит сильнейший!

На соревнования заявились более 100 сильнейших спортсменов из регионов Дальнего Востока и Забайкалья. Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Предварительные и полуфинальные бои пройдут на ринге ДК посёлка Врангель (ул. Первостроителей, 8) с 8 по 9 апреля, начало в 15 часов (16+). А в субботу, 10 апреля, начиная с 12 часов, любителей бокса ждут финальные поединки и церемония награждения победителей.