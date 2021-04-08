Приморье становится чище благодаря соцсетям

Фото: Асмик Абрамян

Вот уже полгода Центр управления регионом (ЦУР) Приморского края совместно с правительством края и районными администрациями помогают жителям в решении проблем в различных сферах. На прошлой неделе система круглосуточного мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 539 сообщений в социальных сетях. Из них около 100 обращений в сфере ЖКХ.

В двух районах Приморья остро встала проблема вывоза мусора. Жители села Хороль написали в аккаунт правительства, что мусор возле дома 1 по улице Фадеева не вывозят больше недели. ЦУР и правительство Приморского края зафиксировали жалобу и передали в местную администрацию. В результате, меры были приняты и мусор оперативно вывезли.

В другом районе края, в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа, жители улицы Панфилова также пожаловались на скопление отходов – после установки контейнеров мусор из них не убирали. Из-за этого он стал разлетаться по селу, загрязнять дворы и речку.

Обращение направили Приморскому экологическому оператору. После чего проблема была решена.

Благодаря совместной работе жителей, ЦУР и региональных властей, не только эти, но и другие населенные пункты становятся чище, обращения граждан находят решения, а жить становится комфортнее.

Напомним, рассказать о своей проблеме вы можете на странице ЦУР в социальной сети ВКонтакте и в Instagram. А также на своей открытой личной странице, в открытых региональных и городских пабликах с отметками @tsur25 (ВК) и @tsur_25 (Instagram), @primorskykray (ВК) и @primorskyadmin (Instagram).