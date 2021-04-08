Арт-галерея Централь пробуждает любовь в жителях Владивостока

Открытие выставки «Пробуждение любви» во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Управление Росреестра по Приморскому краю совместно с волонтёрами Молодежного совета выступили организаторами первой весенней выставки «Пробуждение любви», открытие которой состоялось сегодня, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, в выставочном зале арт-галереи Централь (Светланская, 11). Среди организаторов вернисажа, в числе прочих - Международный конгресс промышленников и предпринимателей, Ассоциация городов-побратимов г. Владивостока, Приморское общество дружбы с Кореей, историческая столовая «Не рыдай» и др.

В этот раз в выставочном зале одной из самых популярных общественных площадок г. Владивостока воцарилась атмосфера романтики и любви, весеннего настроения и пробуждения природы родного края. Полотна известных приморских художников - Виктора Федорова, Степана Арефина, Кирилла Шебеко, а также молодых авторов - Дмитрия Лучинина, Дарьи Костроминой, Жанны Литвиновой позволили почувствовать уникальность и очарование природы, ощутить пробуждение чувств и быстротечность времени, желание ценить и оберегать счастливые минуты, подаренные судьбой.

С открытием апрельского вернисажа организаторов и гостей поздравили председатель Думы г. Владивостока Андрей Брик, председатель Приморского отделения «Союз художников России» Илья Бутусов, руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, генеральный директор исторической столовой «Не рыдай» Наталья Докалина и др. В торжественной части мероприятия приняли участие американский арт-критик Дарен Джонс, от имени которого молодым художникам Софье Чижовой и Дмитрию Лучинину были вручены профессиональные отзывы об их творчестве, а также сами авторы художественных полотен. Видеомост, организованный во время открытия выставки и соединивший города побратимы Сан-Диего и Владивосток, позволил зарубежным зрителям стать непосредственными участниками вернисажа.

- Мы благодарим организаторов за возможность побывать на вашей чудесной выставке, - сказал директор школы в Сан-Диего Фернандо Эрнандес и представитель Ассоциации городов-побратимов Сан-Диего – Владивосток Дебора Флорес, - и от лица всех членов Ассоциации присоединяемся к прозвучавшим сегодня пожеланиям успехов, удачи и, конечно же, любви, пробуждение которой чувствуется в каждом творении талантливых приморских художников».

Открытие выставки «Пробуждение любви» во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий поблагодарил волонтеров Молодежного совета и организаторов выставки за создание великолепной и зрелищной экспозиции, которая наполнила залы галереи атмосферой природы родного края, любви и ярких красок, чувственности и созерцания прекрасного.

- Каждое творение художника уникально, в каждой картине есть частичка души ее создателя, - сказал Евгений Русецкий, - и мы рады, что сегодня арт-галерея Централь дарит горожанам и гостям Владивостока великолепную выставку, которая станет жемчужиной в череде многих и многих выставочных проектов, еще только ожидающих своего часа, но уже столь желанных и востребованных благодарным зрителем!