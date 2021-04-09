Завод «Прогресс» в Приморье начнет производство вертолетов для единой дальневосточной авиакомпании

Вертолет Ка-62, произведенный на заводе «Прогресс» в Приморье. Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Приморский авиастроительный завод «Прогресс» будет делать вертолеты для единой дальневосточной авиационной компании «Аврора». Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, подводя итоги заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе в четверг, 8 апреля.

По словам Олега Кожемяко, край уже приобрел акции единой дальневосточной авиакомпании, что позволит получить новые самолеты и обеспечит в будущем развитие сети воздушного сообщения на территории. В компании будут использоваться и вертолеты.

— Для нас, для завода «Прогресс», который с конца 2021 года будет выпускать Ка-62 — средний пассажирский вертолет, — это существенная мера поддержки, — отметил губернатор.

Глава региона считает, что для населенных пунктов, не имеющих взлетно-посадочной полосы, запуск рейсовых вертолетов значительно повлияет на развитие транспортной доступности.

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