Глава Приморья Олег Кожемяко выступил с заявлением по вечеринке в баре «Кооператив»

Губернатор Приморья высказал свое отношение к скандальному мероприятию, прошедшему во Владивостоке 9 апреля. Скриншот видео instagram.com/kozhemiako.oleg

Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил отреагировать на резонансное событие, произошедшее в прошлую пятницу, 9 апреля, на территории гастро-барного пространства в центре Владивостока. О скандальном перфомансе с участием обнаженных актеров «КП-Владивосток» писала ранее. Представление, сопровождавшее открытие фотовыставки, вызвало массу постов в соцсетях и публикаций в СМИ.

Глава региона, видимо, посчитал, что и ему следует пройтись по «хайповой» теме. В своем Instagram-паблике Кожемяко говорит своим подписчикам:

«Друзья, ко мне обратились сразу несколько общественных организаций края с просьбой инициировать проверку правоохранительными органами фото- и видеоматериалов, которые появились в социальных сетях после некой вечеринки в минувшую пятницу в одном из заведений Владивостока. По мнению общественников, контент носит провокационный характер. Приморцы в соцсетях дали этому негативную оценку.

Пусть они на своих закрытых вечеринках изгаляются как хотят, но зачем эту грязь вбрасывать в паблики, её же и дети могут просмотреть.

Я уже обратился в прокуратуру края. Там дадут правовую оценку деятельности тех, кто распространял фото- и видео материалы».

Стоит заметить, что большей частью публиковали фото и видео с этого мероприятия как раз противники того, что произошло на вечеринке, сопровождая свои посты гневными комментариями. Так что за «распространение» в данном случае, по логике вещей, спрашивать нужно и с тех, кто негодует.

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