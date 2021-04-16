Беркута с перебитым крылом прооперировали в Приморье в «Центре «Тигр»

Беркуту с перебитым крылом специалисты "Центра "Тигр" спасли жизнь. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

На окраине города Арсеньева местные жители обнаружили беркута с перебитым крылом. Сотрудники краевого министерства лесного и охотничьего хозяйства доставили птицу в «Центр спасения диких животных «Тигр». Там крылатому хищнику была проведена успешная операция по извлечению свинцовой дроби, отравлявшей его организм.

Увы, рентгеновские снимки показали, что из-за ранения в теле птицы имеются переломы, которые уже срослись и исправить их невозможно. Как сообщает пресс-служба «Центра «Тигр», птица с такими повреждениями уже не сможет вернуться на волю. После операции беркут переведен в уличный вольер, где будет восстанавливаться. Дальнейшее место его пребывания определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

В центре птице провели операцию по удалению из тела дроби. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

Специалисты центра в своем сообщении поблагодарили хирурга травматологического профиля из Владивостокской клинической больницы № 2 Никиту Верещака за профессиональную помощь.

Рентген показал, что старые переломы срослись неправильно. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

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