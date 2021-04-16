Полиция Уссурийска нашла водительницу, сбившую 72-летнюю женщину и уехавшую с места ДТП

Скриншот видео ДТП в Уссурийске: пресс-служба ОМВД России по Уссурийску

Сотрудники ГИБДД разыскали виновницу автонаезда на женщину на улице Приморской в Уссурийске. С места ДТП гражданка, которая управляла машиной, скрылась, не оказав помощи. В результате происшествия 72-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

Инцидент был заснят видеорегистратором автомобиля, едущего следом за машиной нарушительницы ПДД. На кадрах отлично видно на как женщину, переходящую перекресток, медленно, но верно наезжает Toyota Prius.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что за рулем находилась 42-летняя местная жительница. В отделе полиции она призналась, что скрылась с места ДТП, испугавшись ответственности.

За это правонарушение по части 2 статьи 12.27 КоАП суд назначил водительнице наказание — административный арест сроком на двое суток.

Кроме того, женщину оштрафовали по части 1 статьи 12.37 КоАП «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

И по самому факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении. Ведется расследование, назначено проведение ряда исследований, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, сообщила пресс-служба ОМВД России по Уссурийску.

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