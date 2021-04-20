Выбило окна и стену. Во Владивостоке в многоэтажке прогремел взрыв из-за индукционной плиты

Во Владивостоке прогремел взрыв в жилом доме. Фото: Иван МАКЕЕВ

20 апреля в Первореченском районе Владивостока произошел взрыв. В одной из квартир на улице Снеговая взорвалась индукционная панель. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

ЧП случилось в пятиэтажном доме 1972 года постройки на Снеговой, 74.

– В результате происшествия повреждена внутренняя перегородка в жилом помещении. Повреждений капитальных стен нет, угроза разрушения отсутствует. Пострадавших нет, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

В причинах случившегося предстоит разобраться специалистам МЧС. Как удалось выяснить «КП-Владивосток», после взрыва возгорания не было.

Напомним, во Владивостоке в новом жилом комплексе на Нейбута произошел страшный пожар во время которого погибли двое детишек. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв индукционной панели в соседней квартире. Малыши попросту отравились угарным газом.

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