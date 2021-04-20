"Друг семьи" надругался над трехлетним ребенком во Владивостоке

Внимательное отношение к самочувствию поможет предотвратить преступление или вовремя понять, что что-то произошло Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полиция Владивостока задержала подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении трехлетней. Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются. 48-летний мужчина воспользовался доверием матери девочки и беспомощностью ребенка.

Насилие мать заподозрила, когда малышка стала жаловаться ей на сильную боль во внутренних органах, и та отвела ее в детскую клиническую больницу на Острякова. Как пишут СМИ, сначала врачи ничего не заподозрили и отправили их домой, но потом жительница Владивостока вызвала скорую помощь, и медицинские работники доставили девочку в Центр охраны материнства и детства. Там специалисты зафиксировали характерные для жертвы насилия повреждения и оказали ребенку необходимую медицинскую и психологическую помощь. Далее информация была передана в правоохранительные органы.

Житель Владивостока, личность которого не раскрывается в интересах следствия, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего лица). Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

По версии следствия, преступление совершено в марте 2021 года. В ходе расследования уголовного дела оперативники провели обыски по месту проживания обвиняемого, а также по месту проживания потерпевшей. Обвиняемый находится под стражей, назначен ряд судебных экспертиз в рамках расследования по уголовному делу.