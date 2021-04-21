Доставайте купальники. В Приморье на денек заглянет лето

В середине недели в крае заметно потеплеет. Фото: Милана СОКОЛ

После штормового предупреждения и усиления ветра в Приморье временное затишье и жара. 21 апреля на погоду в крае влияет гребень антициклона, центр которого разместится над Японским морем. Ожидается переменная облачность, без осадков. При западном, юго-западном умеренном ветре воздух в разных районах прогреется от +14 до +25°C.

Во Владивостоке по прогнозам специалистов портала «Примпогода», небольшая облачность, без осадков. В первой половине дня в городе будет дуть ветер юго-восточный слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного. Столбики термометров поднимутся до +15...+17°C.

В Уссурийске сегодня небольшая облачность, осадков не будет. При южном умеренном ветре воздух прогреется до +19...+21°C.

В Находке также небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного, температура воздуха составит +15...+17°C.

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