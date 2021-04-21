«Спасайте дома». Сразу 5 дач оказались объяты огнем в Надеждинском районе Приморья

Пожар в дачном поселке в Приморье Фото: принтскрин видео.

Несмотря на особый противопожарный режим, введенный на территории 20 муниципальных образований Приморья, в крае продолжается пал травы, который становится причиной серьезных пожаров. Так, стараниями желающих очистить территорию от сухостоя, в Надеждинском районе Приморья случился серьезный пожар. Огонь уничтожил сразу 5 дач в нескольких садовых товариществах.

ЧП случилось в СНТ «Дорожник» и «Дубки» в поселке Мирный. Как уверяют очевидцы, именно пал травы стал причиной бед местных дачников. Ситуацию ухудшил сильный ветер, который раздувал пламя, провоцируя новые очаги пожара.

«У нас там дача. Соседи, которые там были, рассказали, что это бабуля какая-то решила у себя на участке траву сжечь. Сгорели 5 дач», «Поджигают поля неадекватные дедули и бабули, которые считают, что так надо» – делятся в сети жители края.

Стоит отметить, что помимо дачных поселков горят и леса в округе. Пожары замечены в районе Тавричанки и Соловей-Ключа. Мощный пожар бушует в Ольгинском районе края.

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