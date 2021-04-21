Полиция Приморья предупредила потенциальных участников несогласованных митингов: будут задержания

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю напомнила, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Граждан призывают воздержаться от участия в несогласованных акциях и предупреждают, что призывы к участию в них являются нарушениями законодательства.

Сообщается, что сотрудники УМВД и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законодательством ответственности.

Как уточнили в департаменте внутренней политики Приморского края, данную акцию пытались согласовать, но обратились поздно.

«20 апреля 2021 года в департамент внутренней политики Приморского края поступило уведомление о намерении провести публичное мероприятие в форме митинга 21 апреля 2021 года. Согласно действующему законодательству, публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для этого местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия. Вместе с тем, нарушен срок подачи уведомления. Уведомление подается в срок не ранее 10 и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия. Дата подачи настоящего уведомления – 20 апреля 2021 года, то есть, за один день до заявленной даты проведения мероприятия», - сообщила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Напомним, предыдущие две акции во Владивостоке тоже не были согласованными. Вышедших на центральные улицы города людей встретили полицейские и росгвардейцы, не обошлось без задержаний. Ряд граждан привлекли к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ.

Источники утверждают, что на этот раз силовые структуры намерены действовать еще более жестко и бескомпромиссно, чем на предыдущих митингах в поддержку Навального. Задержания организаторов и участников акции и пресечение беспорядков будут проходить жестче. Для этого к месту митинга будут стянуты дополнительные силы Росгвардии и техника.