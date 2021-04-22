Запасайтесь, кто может: часть Снеговой пади останется на весь день без воды

Отключение воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Примводоканал сообщил об отключении холодной воды на сегодня, 22 апреля.

Без воды останется часть Снеговой пади. С 09:00 до 21:00 здесь будут проводить плановые ремонтные работы.

Не повезло следующим адресам: Адмирала Горшкова 40, 42, 44. Адмирала Смирнова 8, 10, 12. Анны Щетининой 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39.

С 09:00 до 18:00 будут проводиться аварийные ремонтные работы в районе Ленинского ЗАГСа. Под отключение попадает Академический переулок и клиника на Металлистов, 3.