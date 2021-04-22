Особый противопожарный режим ввели на всей территории Приморья

Нарушителям в пожароопасный сезон грозит административный штраф. Фото: Николай ХИЖНЯК

На всей территории Приморья ввели особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписала Вера Щербина, председатель регионального правительства. Как известно, с 8 апреля такой режим действовал в 20 муниципалитетах, теперь же ограничения будет действовать во всем крае: к 20 муниципальным образованиям прибавились Арсеньевский, Дальнереченский, Лесозаводский и Спасский городские округа, Анучинский, Тернейский и Чугуевский муниципальные округа, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Пожарский, Спасский, Черниговский и Яковлевский районы.

- Главам муниципальных образований, в которых объявлен ОПР, рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные соответствующими нормативными актами, - отмечают в пресс-службе правительства Приморского края. - В период действия режима запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня, сжигание мусора на территориях муниципалитетов. На землях лесного фонда и иных категорий запрещаются огнеопасные работы.

Стоит отметить, что 21 апреля на территории Приморского края было зарегистрировано 44 природных пожара, общая площадь которых составила 2768 гектаров. Огонь охватил, в том числе, и лесной фонд – там было зафиксировано 35 пожаров на площади 1677 гектаров.

По состоянию на утро 22 апреля, два пожара, площадь которых 110 гектаров, локализованы. Как отмечают в правительстве края, остальные пожары уже потушили. Вместе с тем, за прошедшие сутки зафиксировали 152 термические аномалии. Всего 400 человек в этот день боролись с природными пожарами.

Не забывайте, что во время особого противопожарного режима действует ряд ограничений. Нарушителям грозят административные штрафы: гражданам – в размере 4-5 тысяч рублей, должностным лицам – 20-40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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