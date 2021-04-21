Приморье в огне. В крае бушуют крупные пожары, пламя подступает к домам

ЧП в Ольгинском районе Приморья. Фото: www.instagram.ru/dps_vl125.

Яркое огненное зарево накрыло Ольгинский район Приморского края накануне вечером. Неконтролируемый пал травы в очередной раз привел к мощному лесному пожару. Огонь вплотную подступил к жилым строениям в поселке Ольга. Для того, чтобы отстоять дома, на борьбу со стихией наравне с пожарными вышли местные жители.

Приморцы делятся в сети пугающими кадрами с мест ЧП. За последние дни пожары то и дело в вспыхивают в разных районах края. В Ольге огонь с гор дошел до территории поселка. Ситуацию усугубил сильный ветер, который бушевал в крае во вторник. Его порывами пламя раздуло на обширную территорию. Специалисты несколько часов боролись с огненной стихией, потушить пожар смогли в 21:00.

– Загорелась сухая трава, а за ней и лес на сопке, существовала угроза распространения огня на жилые дома. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений Ольгинского района, удалось справиться с возгоранием, строения не пострадали, – прокомментировал Михаил Исаметов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Огонь вблизи поселков Ольга и Ракушка. Фото: www.instagram.ru/dps_vl.

По словам специалиста, пожар выглядел особенно пугающим из-за рельефности местности. Стоит отметить, что это далеко не единственное происшествие в Приморье за сутки. Спасатели и сотрудники ФГАУ «Оборонлес» только за последние 24 часа потушили 238 пожаров. Большая часть из которых возникла по вине человека.

Так, в Надеждинском районе Приморья огнем оказались объяты дачи сразу в нескольких садовых товариществах. ЧП случилось в СНТ «Дорожник» и «Дубки» в поселке Мирный. Как уверяют очевидцы, кто-то из местных жителей развел костер на своем участке, а вот потушить не додумался. Необдуманный поступок в ветреную погоду обернулся настоящей бедой для дачников.

– Основная причина пожаров – неконтролируемый пал травы и неосторожное обращение с огнем. В Приморье сейчас пожароопасный сезон, много сухостоя, но люди зачастую не понимают этого, разводят костры на пикниках или специально поджигают траву. Часто также пожары начинаются со стороны дороги, когда автомобилисты попросту выкидывают на обочины тлеющие окурки, – отметил Михаил Исаметов.

Последствия пожара в дачном поселке. Фото: сайт VL.ru.

Представитель приморского МЧС отмечает, что своевременное сообщение о пожаре – залог успеха. Помимо приема звонков и спутникового мониторинга спасатели отслеживают информацию в социальных сетях. Как отмечают специалисты, иногда люди стремятся побыстрее снять происшествие на видео, надеясь, что кто-то уже позвонил в пожарную охрану. Именно так теряется драгоценное время.

Напомним, в 20 муниципалитетах Приморского края действует особый противопожарный режим. Разведение костров строго запрещено, как и пикники в лесах. Нарушителям грозит штраф, для граждан это сумма от 2000 до 3000 рублей. Должностным лицам придется заплатить за нарушение требований пожарной безопасности от 6000 до 15 000 рублей, частным предпринимателям раскошелиться на 20 000 – 30 000 рублей, а юрлицам и вовсе – на 150 000 – 200 000 рублей.

Сотрудники Госпожнадзора, полиция и добровольцы участвуют в профилактических рейдах по недопущению пожаров. Только за сутки с поличным поймали 7 нарушителей, а сначала года составлено 518 протоколов, возбуждено 4 административных расследования, выдано 164 предостережения.

Согласно оперативной информации от ГУ МЧС России по Приморскому краю, по состоянию на 07:00 утра 21.04.2021 на территории края выявлено 146 термических точек. При обнаружении пожара спасатели просят сразу звонить по телефону 101 или 112. Это не только сэкономит драгоценное время, но и может спасти чью-то жизнь.

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