«Она доведена до истощения»: 90-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны госпитализировали в больницу в Приморье

Женщина оказалась совсем одна при живых сыновьях. Фото: принтскрин видео.

История про 90-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны, о которой все узнали в начале недели, получила продолжение. После того, как видео, на котором видно, в каких условиях «выживала» женщина, молниеносно распространилось в сети, вдову госпитализировали в больницу. На днях ее навестили сотрудники следственного комитета. Как рассказали лечащие врачи, женщина была доведена до истощения и нуждается не только в медицинской помощи, но и в постоянном уходе.

Случай со вдовой стал поводом для проведения совещания в правительстве края, на котором обсудили судьбы участников и инвалидов ВОВ, вдов умерших участников ВОВ, тружеников тыла, узников фашистских лагерей и жертв политических репрессий.

- С докладом выступил руководитель следственного управления по Приморскому краю. Он сообщил присутствующим, что в настоящее время следователи следственного управления проводят доследственную проверку по сообщению в социальных сетях о тяжелой жизненной ситуации вдовы ветерана, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю. - При этом установлено, что вдова проживала с двумя сыновьями, которые какой-либо помощи ей не оказывали и вели асоциальный образ жизни. Владимир Фомин внес предложение организовать проверку бытовых условий всех граждан упомянутой категории и в случае выявления подобных ситуаций, принять меры к их устранению и оказанию всевозможной помощи.

В результате состоявшегося совещания было принято решение в ближайшее время проверить бытовые условия, в которых живут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов, тружеников тыла и других граждан почтенного возраста на всей территории Приморского края.

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