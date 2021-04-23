Цистерна с топливом взорвалась в Артеме – в МЧС рассказали подробности ЧП

Всего в тушении пожара принимали участие 39 человек. Фото: instagram/artem.news.plus

23 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в Артеме в районе остановки 8-ой километр случился пожар. Позже стало известно о том, что возгорание произошло на территории асфальтового завода, который расположен на Уткинской улице. Пожарные прибыли на место ЧП спустя 10 минут после сообщения.

- На момент прибытия горела цистерна топливозаправщика. В 11.54 пожар был локализован, а в 11.55 ликвидировано открытое горение на площади 150 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - Благодаря героизму и профессиональным действиям пожарных, тушивших возгорание в фактических условиях, связанных с риском для жизни, было не допущено перехода огня на рядом стоящие 24 емкости со сжиженным природным газом.

Как отмечают в «чрезвычайном» ведомстве, никто не пострадал. Всего в тушении пожара принимали участие 39 человек и семь единиц техники.

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