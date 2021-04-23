Высокий класс пожарной опасности объявлен в Приморье

В крае уже действует особый противопожарный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 по 24 апреля практически на всей территории Приморского края ожидается 4 – высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщают синоптики портала «Примгидромета». В эти дни сохранность леса согласно метеоусловиям находится под большой угрозой.

Не стоит забывать о том, что 8 апреля в ряде муниципальных образования постановлением правительства был объявлен особый противопожарный режим. А уже 21 апреля все ограничения по посещению лесов и разжиганию костров начали действовать на всей территории региона.

- Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) обязан незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану, - сообщают на сайте «Примгидромета».

Обратим внимание, что все наказания за нарушения правил в период особого противопожарного режима караются более суровыми наказаниями. Поджигателям грозят административные штрафы: гражданам – в размере 4-5 тысяч рублей, должностным лицам – 20-40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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