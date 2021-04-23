«Птичку жалко»: фигуру уточки на набережной во Владивостоке запинали и обезглавили

Уточка полюбилась пользователям соцсетей, но 22 апреля ей пришел конец Фото: Telegram-канал участников незаконной акции протеста.

На набережной Спортивной гавани владивостокцы разрушили фигуру уточки из пенопласта, с которой гуляли на днях участники несанкционированных акций протеста. Произошло все прямо на глазах у ее «хозяев».

Уточку из пенопласта когда-то сделала сторонница протестов, а позже было решено взять ее с собой на несанкционированные акции, где птица возглавила шествие. Полая внутри утка, яркого желтого цвета с оранжевым клювом, похожая больше на детскую игрушку, успела поплавать в фонтане на набережной Спортивнгй гавани, искупаться в море на Корабельной набережной, но вчера ей пришел конец.

Кадры с птицей-активисткой быстро разошлись по соцсетям, сделав ее известной. Однако нашлись и те, кто не пожалел утку и, подойдя к ее «хозяевам» под предлогом селфи, пытался сесть верхом на фигуру, явно для этого не предназначенную, а позже и вовсе, перехватив инициативу у молодежи, среди которой были девушки, стали пинать птицу и вскоре оторвали ей голову.

Видео, снятое очевидцами, демонстрирует, что неизвестные как будто специально пытались провоцировать участников недавних протестов, но когда те ничего не предприняли в ответ, просто разрушили утку и, бросив то, что осталось от куклы, покинули Набережную.

Заявление в полицию активисты подавать не стали. Они прокомментировали ситуацию так: «Это были самые настоящие провокаторы, которые хотели вывести людей на конфликт, драку или ещё что-то в этом духе. Они целенаправленно пришли и начали вести себя неподобающим образом. Скорее всего их намеренно подослали».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия глупости: девушки оседлали фортепиано на Русском острове

Необычные фотосессии "наездниц" и "наездников" вызывают негодование в соцсетях (подробности...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14