Эпидемия глупости: девушки оседлали фортепиано на Русском острове

Фото верхом на пианино вызвало волну возмущения в соцсетях. Фото: instagram.com/recommendation_vl

Недолго музыка играла, как говорится. Новое фортепьяно, установленное на скалах Русского острова взамен разрушенного, тоже подверглось своеобразному вандализму. Жители Владивостока обнаружили в соцсетях фото девушки верхом на музыкальном инструменте. Чего не сделаешь ради красивого кадра, скажет кто-то. Но большинство горожан такими позами возмущены.

Напомним, белое пианино появилось у Великокняжеской батареи, рядом с обрывом, еще осенью прошлого года. Кто поставил – неизвестно, но вид музыкального инструмента на фоне моря и скал так понравился горожанам, что от фотосессий отбоя не было. Фортепьяно пережило ледяной шторм и зиму, однако весной неизвестные просто разломали его.

Однако 29 марта сотрудники музея-заповедника «Владивостокская крепость» своими силами установили здесь же новое фортепьяно, его предоставил один из музейщиков. Не белое, но тоже красивое. Но и его в покое не оставляют.

Фото девушки верхом опубликовал паблик «Интересное Приморье» - на всякий случай героине снимка лицо закрыли. «Все ради фото... Так принеси свое пианино делай, что хочешь, хоть прыгай на нем», - возмущаются администраторы паблика. Многие подписчики с ними солидарны.

В музее-заповеднике воздержались от официальных комментариев, объяснив, что пианино не собственность музея. «Оно для всех, общее. А эти «все» - очень разные. Люди есть люди - и те, кто чувствует и оберегает красоту, и те, кто вот так, ногами. Возможно, посети эта девушка нашу экскурсию по Великокняжеской батарее, в двух шагах от которой и стоит это пианино, у неё не возникла бы мысль о подобном поступке», - считает представитель музея-заповедника.

Вообще, залезать верхом на то, что для этого не предназначено – это какой-то бич последнего времени. Несколько дней назад в сети прославился житель Владивостока, который оседлал топиарную фигуру оленя на Некрасовской. Ранее еще один любитель фото вскарабкался на голову Высоцкому в Театральном сквере. И этот ряд можно продолжать бесконечно.

Прошлый инструмент, белый, также подвергался нападкам бессовестных любителей фотосессий. Фото: instagram.com/recommendation_vl

Даже то самое белое фортепьяно на Русском, как оказалось, уже страдало от подобных фотосессий. Пользователи соцсетей нашли и такие фото. Как правило, подобное «лечит» только одно – человеку надо самому попробовать сделать что-то красивое своими руками. Только тогда начинаешь ценить чужой труд и почтительно к нему относиться. Так что все на субботник 24 апреля!