Автохам на элитной машине застопорил движение в центре Владивостока

Владелец "Мерса" стал звездой "Инстаграма". Фото: Евгения ГУСЕВА

Водитель Mercedes-Benz, уже известный приморцам по наглым выходкам на дорогах Владивостока, в очередной раз прославился в сети. Владелец элитного автомобиля то рассекает по встречной полосе, то просто паркует железного коня на «встречке», мешая проехать остальным. В этот раз звезда сети не отличился особой изобретательностью, застопорив движение в районе площади Семеновская.

Белый Mersedes с кодом региона 763 (Самарская область) попросту остановился на встречной полосе, заблокировав движение на узком участке.

Из-за неправильной парковки машины застряли на узкой односторонней дороге. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

– Сняла мужу, что проехать не могу, какой-то умелец вот так припарковался и я не вмещаюсь. Еще и против движения. А вот этот товарищ начал мне тыкать, что я его снимаю. Господи, почему вокруг столько злых людей. Нужен он мне вообще, – пожаловалась в популярном автомобильном сообществе края жительница Владивостока.

В герое снимка многие сразу признали уже известного в городе нарушителя. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о «подвигах» автолюбителя на дорогах города. Однако, хозяину жизни все нипочем.

Случай – далеко не единичный. Ездит и паркуется так местная звезда и на других оживленных участках дорог.

Нарушение ПДД - конек владельца элитной иномарки. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

– Буквально на днях он также шикарно припарковался на 1-й Морской, в час пик, вечером, – рассказывают в сети очевидцы.

Не исключено, что манерой вождения автохама в ближайшее время заинтересуются не только водители, но и полиция.

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