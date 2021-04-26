Бассейн и кинотеатр внутри. Современную школу на Патрокле во Владивостоке начнут строить уже летом

Строительные работы начнутся в ближайшее время. Фото: vlc.ru

Жителям микрорайона Патрокл во Владивостоке, который активно застраивается последние несколько лет, можно позавидовать. К счастью горожан, уже в 2021 году благодаря национальному проекту «Образование» здесь начнется строительство современной школы. Учебное заведение, рассчитанное на 1275 мест, планируется сдать до конца следующего года.

Здание новенькой школы, о которой мечтают многие местные жители, расположится в районе улицы Басаргина, 2. Как отмечает пресс-служба администрации Владивостока, по поручению главы города Олега Гуменюка, проект был разработан с учетом рельефа местности и других характеристик участка для строительства. К радости родителей и самих учеников, помимо кабинетов в школе возведут бассейн, кинотеатр и два современных спортивных зала. Для функциональности строители намерены эксплуатировать крышу здания.

– Это совершенно новый подход к строительству учебных заведений. Школу построят по самым современным стандартам, где ребятам будет комфортно учиться, заниматься творчеством и спортом, общаться и отдыхать, – поделился Олег Гуменюк.

Приступить к строительству на Патрокле планируется уже летом. По словам заместителя главы администрации Владивостока Азата Ислаева, все этапы работ будут контролировать общественные наблюдатели.

Стоит отметить, что сейчас на завершающем этапе находится строительство детского сада, рассчитанного на 240 малышей. При этом в новом саду будет сразу три ясельные группы. В современном здании для детишек предусмотрены просторные спальни, раздевалки, буфеты и санузлы. А развивать таланты воспитанников помогут комфортабельные музыкальный и спортивные залы.

Второй детский сад также рассчитан на 240 мест, он расположился в районе Басаргина. Завершить строительство нового дошкольного учреждения подрядчики также намерены в этом году. По постановлению мэрии, срок сдачи объекта – 30 ноября 2021 года.