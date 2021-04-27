Прощание с выдающимся ученым Владимиром Раковым пройдет в крематории во Владивостоке

Приморье скорбит в связи с потерей выдающегося ученого. Фото: facebook.com/ Владимир Ощенко.

В четверг во Владивостоке состоится прощание с выдающимся ученым Владимиром Раковым. Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук скончался во время встречи выпускников, прямо на глазах у коллег и друзей. Как сообщили близкие погибшего, церемония прощания состоится в 11 часов 29 апреля в крематории на Морском кладбище.

Владимир Александрович внес неоценимый вклад в науку, был одним из самых уважаемых экологов на Дальнем Востоке, за экспертным мнением к нему неоднократно обращалась и «КП-Владивосток». Редакция выражает искренние соболезнования семье погибшего.

Желающим помочь в организации похорон можно связаться с супругой Владимира Александровича по номеру: +79146681562, карта также привязана к телефону.

Невосполнимая потеря: ушел из жизни выдающийся приморский ученый Владимир Раков

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