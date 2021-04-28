Вспыхнула, словно факел. В Приморье припаркованный автомобиль выгорел дотла

Спасти авто не удалось.
Фото: принтскрин видео.
В Приморье на глазах у свидетелей сгорела припаркованная машина. Потушить своими силами транспортное средство люди не смогли и обратились за профессиональной помощью. Однако спасти автомобиль не удалось.
История развернулась около полуночи в селе Суражевка на улице Ярославской. К моменту приезда пожарных машина оказалась полностью объята огнем. Специалистам оставалось попросту проливать остов машины. Транспортное средство восстановлению не подлежит. В причинах происшествия теперь предстоит разбираться экспертам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во дворе пятиэтажек в Приморье сгорел автомобиль
Причину пожара еще предстоит установить специалистам (видео)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14