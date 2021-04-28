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Происшествия28 апреля 2021 0:38

Вспыхнула, словно факел. В Приморье припаркованный автомобиль выгорел дотла

Очевидцы вызвали пожарных, но было слишком поздно
Ярослав ЮРИН
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Спасти авто не удалось.

Спасти авто не удалось.

Фото: принтскрин видео.

В Приморье на глазах у свидетелей сгорела припаркованная машина. Потушить своими силами транспортное средство люди не смогли и обратились за профессиональной помощью. Однако спасти автомобиль не удалось.

История развернулась около полуночи в селе Суражевка на улице Ярославской. К моменту приезда пожарных машина оказалась полностью объята огнем. Специалистам оставалось попросту проливать остов машины. Транспортное средство восстановлению не подлежит. В причинах происшествия теперь предстоит разбираться экспертам.

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