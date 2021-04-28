Директор крупного предприятия Приморья задолжала 10 миллионов сотрудникам

Сотрудникам задолжали 10 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уссурийский картонный завод, он же ООО «Промышленный парк Уссурийский», продолжает пестрить в новостях из-за целой череды происшествий. Следственный комитет Приморья возбудил уже второе уголовное дело в отношении руководителя предприятия. Директор несколько месяцев задерживала зарплату. 300 сотрудников недополучили 10 миллионов рублей.

По версии следствия, начиная с января 2021 года и до настоящего момента были задержки по выплатам. При этом специалисты отмечают, что деньги на предприятии были, поэтому руководитель могла оперативно погасить задолженность, но по какой-то причине не стала это делать. Теперь нерадивому директору грозит до 3 лет лишения свободы за столь самовольное распоряжение капиталом фирмы.

Более того, женщина оказалась в центре скандала еще и из-за попытки взятки. Когда на заводе проходили проверки, руководитель решила повлиять на ход лабораторных исследований, «задобрив» эксперта с помощью 20 000 рублей. Однако довести задуманное до конца не удалось. Как оказалось, посредница попросту не передала деньги проверяющему специалисту, забрав их себе.

Сейчас оскандалившаяся начальница находится под стражей. Расследование уголовных дел продолжается.

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