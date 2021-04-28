«Госпитализация, диагноз – перелом позвоночника»: в полиции рассказали подробности ДТП с участием байкера на Золотом мосту

Мотоциклиста уже привлекли к административной ответственности. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Информация об аварии на Золотом мосту с участием мотоциклиста поступила в дежурную часть ГИБДД по Владивостоку. Чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего, на место выехали не только сотрудники Госавтоинспекции, но и бригада скорой помощи.

- Сотрудниками полиции установлено, что 23-летний молодой человек, управляя мотоциклом марки Honda VF 400K, двигался по мосту со стороны улицы Надибаидзе в направлении Некрасовской, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. – Водитель не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение сначала с седаном марки Toyota Prius, а затем с автомобилем марки Toyota Vitz, движущимся в попутном направлении.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадал только байкер. Мужчину госпитализировали медики для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести, пожалуй, одна из самых серьезных – перелом позвоночника.

Как удалось выяснить оперативникам, у мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение. После проведения медицинского освидетельствования стало ясно – мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

- Стаж управления автотранспортом водителя Toyota Prius составляет 4 года. В текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчину не привлекали. Стаж водителя Toyota Vitz – 13 лет. В 2021 году мужчину трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, - отмечают в полиции.

Известно, что 23-летнего мотоциклиста уже привлекли к административной ответственности.

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