Летом во Владивостоке начнется масштабная реконструкция 30-го причала

Во Владивостоке отреставрируют территорию причала №33. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Осталось чуть больше месяца до начала ремонта в районе 30-го причала во Владивостоке. Первым этапом масштабной реконструкции станут работы по благоустройству пешеходной зоны от набережной Цесаревича до морского вокзала.

Глава Владивостока Олег Гуменюк распорядился после майских праздников предоставить проект по реконструкции причала, а в начале лета уже приступить к работам. Разработкой проекта в ближайшее время займутся специалисты МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Работы по благоустройству начнутся летом. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– Прошу тщательно продумать все нюансы благоустройства. Причал должен стать частью единого общественного пространства, удобного для жителей и гостей Владивостока. Важно сделать это уже летом, чтобы осенью мы могли достойно принять здесь международную регату и гостей ВЭФ, – отметил Олег Гуменюк.

Напомним, в марте специалисты демонтировали старое здание вокзала прибрежных сообщений, расположенное в районе причала №30. Билетные кассы перенесли ближе к пирсу, чтобы освободить часть набережной для пеших прогулок и последующего благоустройства. По проекту, комплексный ремонт всей территории займет около двух лет.

Новый вокзал прибрежных сообщений уже ввели в эксплуатацию. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

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