«УК должна трудиться на благо жильцов». Мэр Владивостока уверен, порядок в городе будет, но при совместной работе

Мэр Владивостока отрабатывает обращения горожан. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Мэр Владивостока намерен навести порядок в городе, проверяя работу управляющих компаний и посещая различные районы. 28 апреля Олег Гуменюк встретился с жителями улиц Калинина и Сахалинская, обсудив самые острые проблемы, волнующие горожан. По словам градоначальника, проблемы можно решить совместными усилиями. Власти надеются отладить взаимодействие меду обслуживающими организациями и собственниками квартир.

Только за прошлый месяц в администрацию Владивостока поступило больше 1000 жалоб на работу управляющих компаний в разных районах города. Речь идет о недостаточной уборке территории, отсутствии ремонта в подъездах, завышенных счетах за обслуживание, словом, о житейских вопросах из которых и складывается комфортная среда при проживании в многоквартирных домах.

– Наши управляющие компании забывают, что их наняли жители. И в первую очередь УК должна работать на благо жильцов. На деле все наоборот – просьбы и обращения там игнорируют. Поэтому я и сотрудники администрации выезжаем совместно с Государственной жилищной инспекцией и прокуратурой на места, чтобы помочь горожанам наладить диалог или сменить управляющую компанию, – подчеркнул Олег Гуменюк.

Вот и в Первомайском районе города не обошлось без проблемных тем, которые жильцы озвучили мэру, руководителям управления содержания жилищного фонда, административно-территориального управления района, управления дорог и благоустройства, топливно-энергетического комплекса, а также заместителю прокурора.

Так, жители дома №57 на Калинина рассказали, что обеспокоены из-за некорректной работы ливневой канализации и изношенности тепловых сетей, на которых периодически происходят прорывы. Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Сергей Ткачев отметил, что информацию по трубам передадут специалистам ВПЭС, после чего предстоит рассчитать стоимость работ и частично заменить устаревшие элементы.

– Коммуникации по всему городу сильно изношены, но Первомайский район страдает больше всего. Ремонтируем аварийные участки, но это капля в море, ремонтировать нужно все и комплексно. Будем прорабатывать этот вопрос, – прокомментировал глава города.

Олег Гуменюк выслушал жалобы жильцов первомайского района. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Пообещали представители ответственных инстанций разобраться и с ливневой канализацией, прочистив ее и проведя дополнительный дренаж. Территорию на Калинина, 57, сейчас как раз ремонтирует по программе «1000 дворов», поэтому подобные работы необходимо провести до укладки асфальта.

Позитивные изменения ждут и жителей дома №25 по улице Сахалинская. Горожане уже несколько лет не могут решить вопрос с мусорными контейнера во дворе. Дело в том, что все они находятся у одного дома, естественно, что поблизости царит антисанитария. Специалисты мэрии объяснили, что мусорные площадки вполне можно сделать и у соседних домов, равномерно распределив контейнеры.

Напомним, в начале апреля Олег Гуменюк встретился с жителями Ленинского района, посетив проспект Красного Знамени, Котельникова и другие улицы. Как отмечает мэр, он намерен и дальше встречаться с горожанами, рассматривая жалобы на местности.

Глава города и дальше намерен встречаться с жителями для обсуждения важных вопросов. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14