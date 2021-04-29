В пригороде Владивостока запланирован масштабный ремонт дорог на двух улицах

В пригороде заасфальтируют 2500 квадратных метров дорог. Фото: Милана СОКОЛ

С установлением постоянных положительных температур во Владивостоке начали ремонтировать дороги. Комплексный ремонт сейчас проходит в различных районах города. В список объектов, где необходимо заменить асфальт попали еще 2 улицы – Есенина и Коммуны. Администрация города сейчас ищет подрядчика, объявлен аукцион. По плану завершить работы необходимо до конца лета.

Укладку асфальта планируется начать от дома №2 на улице Коммуны до пересечения с Есенина. Далее работы продолжатся на улице Есенина от пересечения с Коммуны до Садгородской. Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, подрядчику предстоит заасфальтировать 2500 квадратных метров дороги.

Стоит отметить, что в этом году в пригороде также заасфальтируют дороги на Свердлова, Садгородской и 2-й Линейной. На Свердлова подрядчик уже приступил е работам.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», весной начался восстановительный ремонт поврежденных участков дорог, а также комплексный ремонт улиц. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» специалисты смогут не только восстановить проезжую часть, но и отремонтировать ливневую канализацию, восстановить ограждения и облагородить территорию.

По сообщению пресс-службы администрации, масштабная реконструкция сейчас проводится по 7 адресам: на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина - Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

Из городского бюджета также выделены деньги на ремонт дорог на Жигура, Тобольской, Стрелковой, Свердлова. В ближайшее укладка асфальта также начнется на 2-й Линейной, Садгородской, проспекте Красного Знамени и по другим адресам.

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