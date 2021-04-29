В Приморье мужчину, «расстрелявшего» подростков, отправили под домашний арест

В Приморье продолжается расследование резонансного уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя поселка городского типа Новошахтинский, который стрелял в подростков, отправили под домашний арест. Довольно мягкую меру пресечения в отношении 60-летнего подозреваемого избрал суд. Следственный комитет уже обратился в прокуратуру с просьбой внести апелляционное представление на постановление суда. Специалисты считают, что подозреваемый может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Напомним, детские игры закончились кровавой разборкой, когда пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматического ружья в ребят, кидающих камни в забор. Один из подростков оказался серьезно ранен, пули угодили в грудную клетку и живот. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

– У следственных органов есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, так как санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Кроме того, подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал, не раскаялся, мер к возмещению причиненного ущерба на предпринял, – прокомментировала пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

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