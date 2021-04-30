Поликлиники Приморья возобновляют диспансеризацию пациентов с хроническими заболеваниями

Жители Приморского края, страдающие хроническими заболеваниями, вновь могут пройти диспансерное наблюдение. Во всех поликлиниках и поликлинических отделениях стационаров Приморья эту категорию граждан ждут специалисты. Обследование необходимо проходить 2-3 раза в год, в зависимости от заболевания.

В министерстве здравоохранения края отметили, что из-за пандемии в течение прошлого года эта работа практически не велась, пациенты старались не посещать поликлиники. Но для людей с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами диспансерное наблюдение жизненно необходимо во избежание обострения заболевания и возможных осложнений.

«Диспансерное наблюдение рекомендуется всем гражданам с хроническими заболеваниями. Кроме того, при наблюдении пациента врач занимается профилактикой других заболеваний. Специалисты поликлиник обзванивают пациентов. Однако мы призываем граждан и самостоятельно обратиться в поликлиники и пройти необходимое диспансерное наблюдение», – прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Напомним, что в майские праздники поликлиники будут работать по специальному графику. С 1 по 11 мая в поликлиниках также можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты. Бригады будут выезжать на вызов к пациентам во все дни, кроме 2 и 9 мая. Поликлиники и узкие специалисты принимают пациентов без изменений 3, 5 и 7 мая.

Всех пациентов, ранее записанных к специалистам на выпадающие выходные дни (4, 6 мая), регистраторы поликлиники оповестят и перезапишут на ближайшее время.