Угорели в машине: во Владивостоке обнаружили автомобиль с двумя людьми

Судя по всему, глушитель автомобиля был неисправен. Угарный газ проник в салон Фото: Иван ВИСЛОВ

Утро понедельника началось с плохих новостей. На одной из улиц Владивостока обнаружен автомобиль с двумя людьми внутри. Как выяснится позже, водитель иномарки уже без признаков жизни, а его спутница – в очень тяжелом состоянии. Предварительная причина – отравление угарным газом. Об этом сообщает «Автопатруль приморских дорог».

Все случилось в районе дома по улице Лесная,13. Именно там стоял черный автомобиль. Привлек он внимание прохожих тем, что внутри находились два человека – девушка и парень. Водитель иномарки признаков жизни уже не подавал, а девушка-пассажир находилась в крайне тяжелом состоянии.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. По версии последних, причиной случившегося стало отравление выхлопными газами, которые попали в салон автомобиля. Так ли это, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

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