Год «красной зоны» окончен. Дальзаводская больница вернулась к обычной жизни

Работников "передовой" наградили памятными знаками. Фото: пресс-служба Владивостокской клинической больницы №4.

С четвертого мая Владивостокская клиническая больница №4, на базе которой год назад был открыт самый большой на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, начала функционировать по своему обычному профилю. Год упорной борьбы, «красной зоны» и бессонных ночей перед коронавирусными больными – теперь все это позади. В преддверии майских праздников в больнице прошло награждение тех, кто работал на «передовой» во время пандемии. Всем им вручили памятные знаки «Мужества и самопожертвования».

- Мы лечили пациентов в отрыве от семьи. Сотрудники жили в гостинице, чтобы не отрываться от работы и думать только о том, как спасти пациентов. Мы принимали до 1500 пациентов в месяц, - рассказывает Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы №4. - Ежедневно они нуждались в кислородной поддержке, в аппаратах искусственной вентиляции легких. В сутки уходило до 1 миллиона литров кислорода. Это колоссальная нагрузка на весь медицинский персонал. Этот бесценный опыт Дальзаводской больницы мы заберем с собой в светлое будущее. Мы очень соскучились по нашим профильным пациентам.

Выразить слова благодарности приехал депутат Приморья Дмитрий Новиков.

- Спасибо за то, что Вы есть. Спасибо за то, что мы чувствовали Вашу поддержку. Я надеюсь, что скоро мы все привьемся и забудем, как страшный сон такой термин, как COVID, - подчеркнул Дмитрий Новиков.

Виталий Алявин, заведующий приемным отделением Владивостокской клинической больницы №4, отметил, что теперь рабочий день сотрудников будет начинаться не с переодевания в защитный костюм.

Стоит отметить, что всего за этот год в стационаре больницы прошли лечение 9113 пациентов. Так как болезнь еще не побеждена до конца, медучреждение готово в любой момент снова переквалифицироваться в ковидный госпиталь. Причем - меньше, чем за 3 дня.

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