Свежести глоток. 500 молодых кедров высадили во Владивостоке

Жители города высадили кедры на придомовых территориях. Фото: предоставлено управлением содержания жилищного фонда.

В столице Приморского края местные жители высадили 500 молодых кедров. Саженцы управляющим компаниям предоставила администрация города. Всего в этом году планируется высадить больше 3500 деревьев и 13 000 кустарников. Для Владивостока, который существенно пострадал от ледяного дождя, озеленение в этом году крайне важно.

Высадкой деревьев во дворах занимаются сотрудники муниципального дорожного предприятия, волонтеры, представители общественных организаций, а также депутаты и бизнесмены. Так, больше 30 молодых деревьев во время праздничных выходных появились возле домов №№ 8, 12, 28 на улице Котельникова. Несколько десятков саженцев кедров украсили и территорию возле дома №2 в Днепровском переулке, а также на Днепровской, 1.

По словам главы города Олега Гуменюка, новые зеленые насаждения в этом году появятся в разных районах города. Посадки планируются во дворах, скверах, на территории школ, детских садов и парков. Стоит отметить, что к акциям всегда с удовольствием присоединяются взрослые и дети, а в этом году, после тысяч уничтоженных стихией деревьев, помощь общественности особенно важна.

Клумбы города в ближайшее время украсят однолетние цветы. Так, специалисты предприятия «Дороги Владивостока» уже облагородили территорию на улице Адмирала Фокина. Работы сейчас также ведутся в парке Победы, на мемориале «Боевая слава ТОФ», в сквере на Гайдамаке и по другим адресам. Всего город украсят 340 000 однолетних цветов и 83 000 тюльпанов, высаженных в зиму.

500 молодых кедров высадили в столице Приморья. Фото: предоставлено управлением содержания жилищного фонда.

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