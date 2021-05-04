В режиме боевой готовности. Дорожные службы Владивостока готовятся к удару стихии

Специалисты расчистили ливневую канализацию в разных районах Владивостока. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» расчищают ливневую канализацию во Владивостоке, готовясь к сильному дождю. По прогнозам синоптиков, непогода в крае будет бушевать почти сутки, именно поэтому все коммунальные системы должны быть полностью отлажены. В ожидании удара стихии службы жизнеобеспечения города переведены в режим повышенной готовности.

Промывка и прочистка ливневой канализации необходима для оперативного спуска воды, чтобы не было подтопления низин. Дорожники уже закончили работу на Окатовой, Давыдова, Русской, Харьковской, Маковского, Набережной, Иртышской и по ряду других адресов.

Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Фото МБУ «Содержание городских территорий».

Во второй половине дня 4 мая во Владивостоке начался дождь, усиление осадков прогнозируется после 22 часов. При этом скорость ветра может достигнуть 21 метр в секунду. В среду синоптики и вовсе обещают «вселенский потом», по данным метеорологов, в городе выпадет от 15 до 40 миллиметров осадков.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспечтерской службы (ЕДДС) города по телефону: 2222-333.

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