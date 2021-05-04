Машина на крыше, оба в тяжелом состоянии. Авария в Приморье закончилась кульбитом авто

Экипажу понадобилась срочная помощь медиков. Фото: Милана СОКОЛ

Серьезное ДТП произошло 4 мая на трассе в Приморье. Водитель кроссовера не справился с управлением и автомобиль съехал с трассы, перевернувшись. Неосторожный маневр отправил на больничные койки двух человек.

Травмы различной степени тяжести получил экипаж Toyota Venza, которая опрокинулась в районе села Бровничи. Полицейским предстоит выяснить, что именно послужило причиной ДТП. Водитель на момент приезда экстренных служб был без сознания. Сейчас за жизнь и здоровье мужчины борются врачи.

Как отмечают проезжавшие мимо автолюбителя, судя по повреждениям авто, скорость была довольно высокая. Подробности учетного ДТП выясняются.

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