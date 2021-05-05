Эти районы может затопить. Специалисты уточнили, где ожидается подъем воды в Приморье

В Приморье ожидается подъем уровня воды. Фото: Олег Укладов

Из-за весеннего половодья в Приморье многие реки переполнены. До сегодняшнего дня уровень воды во многих из них хоть и был выше нормы, но выхода из берегов не отмечалось. Однако из-за медленного спада и ухудшения погодных условий синоптики прогнозируют 5 мая возможное подтопление территорий.

Водность большинства рек края превышает норму для этого периода времени в 1,3 – 2,2 раза, отдельные реки центральных и северных районов переполнены сильнее нормы в 2,4 – 3 раза.

– На большинстве рек края уровни воды ниже пойменных отметок на 0,7 – 1,7 м, на отдельных участках рек Уссури, Илистая, Тихая, Комиссаровка, Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Бикин (преимущественно в среднем и нижнем течении) ниже на 0,2 – 0,6 м, – отмечают специалисты портала «Примпогода».

По прогнозам синоптиков из-за длительного дождя, который продолжается во многих районах края 5 мая, на большинстве рек края вода поднимется на 0,5 – 1,4 метра. Резкий подъем уровня воды на 2,2 – 2,8 метров возможен на мелких южных реках, в юго-восточных и южных центральных районах края. Как считают метеорологи, высока вероятность подтопления низин, дорог, построек, в том числе мостов, расположенных в пределах пойм в наиболее паводковых районов: Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Михайловский, Чугуевский, Анучинский, Красноармейский, Дальнереченский.

Напомним, из-за сильного циклона, обрушившегося на край 4 мая, в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах непогода продолжит бушевать еще сегодня.

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