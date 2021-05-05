Необычный «клад» нашел в центре Владивостока водолаз

Отдыхающие утопили технику на набережной Спортивной гавани. Фото: Милана СОКОЛ

В центре Владивостока водолазу удалось поднять со дна Амурского залива сразу три потерянных телефона. Понятно, что техника при контакте с соленной водой вышла из строя, но настойчивый житель города смог извлечь информацию с одного из аппаратов. Поэтому сейчас разыскивает владельца сотового.

– На Спортивной набережной, в районе проката катамаранов на дне морском найдены 3 телефона (2 Samsung, 1 Honor), из одного удалось извлечь информацию. Фото прилагаю. Кто узнал этого парня, напишите пожалуйста в директ @morskoi_sanek, – поделился в сети любитель подводного плавания.

Из телефона удалось извлечь данные. Фото: www.instaggram.com/dpskontrol125rus.

Возможно, что владельцу пригодится информация – документы, фото, контакты, оставшиеся в телефоне.

Сразу три утопленных телефона поднял со дна водолаз. Фото: www.instaggram.com/dpskontrol125rus.

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