Необычный «клад» нашел в центре Владивостока водолаз

Отдыхающие утопили технику на набережной Спортивной гавани.
Фото: Милана СОКОЛ
В центре Владивостока водолазу удалось поднять со дна Амурского залива сразу три потерянных телефона. Понятно, что техника при контакте с соленной водой вышла из строя, но настойчивый житель города смог извлечь информацию с одного из аппаратов. Поэтому сейчас разыскивает владельца сотового.
– На Спортивной набережной, в районе проката катамаранов на дне морском найдены 3 телефона (2 Samsung, 1 Honor), из одного удалось извлечь информацию. Фото прилагаю. Кто узнал этого парня, напишите пожалуйста в директ @morskoi_sanek, – поделился в сети любитель подводного плавания.
Из телефона удалось извлечь данные. Фото: www.instaggram.com/dpskontrol125rus.
Возможно, что владельцу пригодится информация – документы, фото, контакты, оставшиеся в телефоне.
Сразу три утопленных телефона поднял со дна водолаз. Фото: www.instaggram.com/dpskontrol125rus.
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