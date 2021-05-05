Военная техника и участники парада Победы 2021 года во Владивостоке: жителям впервые покажут современную БМП-3

Стало известно, кто примет участие в Параде Победы 9 мая 2021 года во Владивостоке и какая военная техника проедет по Светланской улице. Фото: Сергей ТАРАСОВ

Владивосток полным ходом готовится к Параду Победы 2021 года. Определены участники парада и военная техника, которая проедет по центральной улице дальневосточной столицы.

В параде планируется задействовать 61 единицу военной техники. В составе механизированной колонны задействуют зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортёры БТР-82А буксируемые гаубицы, бронеавтомобили «Тигр», машины технического обеспечения.

Кроме того, на параде в столице Приморья зрителям впервые покажут современную боевую машину пехоты БМП-3. Кстати, 40 таких машин начале апреля поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Планируется, что 9 мая в параде примут участие более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота.

По центральной улице Владивостока в День Победы также пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления УФСИН, а также сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, объединённых в военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Всего к участию в параде планируется привлечь 1640 человек.