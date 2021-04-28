Воздушную технику поднимут в небо над Владивостоком во время Парада Победы 2021, если позволит погода

При благоприятных погодных условиях во Владивостоке состоится воздушная часть Парада Победы . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке продолжается масштабная подготовка к параду в честь 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году из-за эпидобстановки отменено шествие Бессмертного полка, а в связи со строительством сухого фонтана праздничная программа перенесена с площади на набережную Спортивной гавани. Однако сам Парад Победы, пройдет по всем канонам в центре города.

Как стало известно, участие в параде примут больше 1600 военнослужащих и 61 единица техники. По центру города помимо боевых машин также проедут экспонаты от военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае».

– В случае благоприятных погодных условий для парада привлекут 23 единицы авиационной техники, – сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, на 9 мая во Владивостоке запланирована обширная праздничная программа. Помимо парада, традиционного угощения солдатской кашей и концерта, жители города увидят салют, который запустят в разных районах.

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А вот Парад Победы и праздничный концерт на 9 Мая с участием группы "Мираж" все же состоится (подробнее...)

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