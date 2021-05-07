Во Владивостоке открылась фотовыставка о жизни Свято-Серафимовского мужского монастыря

Фото: Анжелика Разуваева

В Светлую Пасхальную седмицу в арт-галерее Централь (Владивосток, Светланская, 11), при непосредственном участии волонтеров Молодежного совета Управления Росреестра по Приморскому краю, Приморского регионального отделения союза фотохудожников России, Свято-Серафимовского мужского монастыря о. Русский и ряда других организаций состоялось открытие фотовыставки участника и дипломанта приморских и международных выставок Олега Семенова «Монашество. Тихоокеанский рубеж». Выставка приурочена к 30-летию возрождения Владивостокской епархии и 20-летию основания Свято-Серафимовского мужского монастыря.

Фото: Анжелика Разуваева

В этот день выставочная площадка арт-галереи Централь стала пространством для осмысления духовного опыта освоения Дальневосточной России, которое всегда было общим делом духовенства и светских властей, объединенных идеалами служения Отечеству и Церкви Христовой. Благодаря искусству фотографии Олега Семенова для тех, кто посетит в эти дни арт-галерею Централь, состоится своя личная встреча с историей, памятью и служением дню сегодняшнему. Для выставки выбраны лучшие фотографии, сделанные автором в Свято-Серафимовском монастыре за последние полтора года. Психологические портреты монахов, послушников и трудников монастыря – это попытка Олега Семенова проникнуть в таинственную область жизни человека, передать внутреннее духовное состояние и отразить полноту его личности. На выставке также представлены старинные книги из монастырской библиотеки, монашеские облачения и другие интересные предметы и экспонаты.

Фото: Анжелика Разуваева

Открытие выставки благословил Митрополит Приморский и Владивостокский Владимир. Слова приветствия прозвучали также от руководителя Управления Росреестра по Приморскому Евгения Русецкого, который зачитал присутствующим поздравление председателя Молодежного совета Росреестра Аркадия Григоряна. С открытием выставки гостей и организаторов поздравили депутаты Думы и представители общественности Владивостока, руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, наместник Свято-Серафимовского мужского монастыря о. Русский игумен Климент и др. С традиционным видеопоздравлением выступили постоянные гости вернисажей арт-галереи Централь директор школы в Сан-Диего Фернандо Эрнандес и представитель Ассоциации городов-побратимов Сан-Диего – Владивосток Дебора Флорес.

Вниманию гостей были предложены монастырские куличи, пряники, выпечка монастырской пекарни и мёд с монастырской пасеки, которые можно было приобрести здесь же, на выставочной площадке арт-галереи Централь.

Фото: Анжелика Разуваева

Выставка будет работать до 7 июня включительно, ежедневно, с 11 до 19 часов. Вход свободный (12+). Организаторы выставки будут благодарны за пожелания, оставленные в Книге отзывов на входе в зал.

Справочно: в начале нового тысячелетия, в 2001 году, по благословению на тот момент епископа Владивостокского и Приморского Вениамина на острове Русский был основан Свято-Серафимовский мужской монастырь, единственный островной монастырь на Дальнем Востоке. Православной общине, созданной в 1995-м году, было передано полуразрушенное здание церкви 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, носившей освящение в честь преподобного Серафима Саровского. За эти годы храм и монастырь преобразились. Храм был восстановлен, на территории монастыря появились колокольня, трапезная и другие постройки. В год 20-летия обители Арт-галерея Централь представляет проект, рассказывающий о монашестве на берегах Тихоокеанской России.